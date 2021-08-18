В Коми иномарка сломала пешеходу ногу, ребра и пальцы

Фото: управление ГИБДД по Коми

Во вторник, 17 августа, в Усинске SsangYong Actyon сбил мужчину 1968 года рождения. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла около 20.40. Водитель 1971 года рождения ехал за рулем SsangYong по улице Пионерской. Напротив дома №7 он сбил мужчину 1968 года рождения. Он переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пострадавший получил закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, открытый перелом голени со смещением, а также закрытые переломы фаланги пальца стопы, ребер, ушибленные раны голени и головы. Пешехода увезли в больницу.

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