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Происшествия18 августа 2021 10:08

В массовом ДТП в Сыктывкаре пострадал 6-летний ребенок

Источник:kp.ru
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Фото: пресс-служба ГИБДД по Коми

Фото: пресс-служба ГИБДД по Коми

В Сыктывкаре произошла массовая авария с участием Mitsubishi, Audi и ВАЗ. Легковушки, по словам сотрудников ДПС, не поделили дорогу на улице Морозова.

Как уточнили в Госавтоинспекции, ДТП было зарегистрировано накануне, 17 августа, в половине шестого вечера. Водитель за рулем Mitsubishi Montero не учел безопасную дистанцию и въехал в Audi, та в свою очередь, влетела в отечественную легковушку.

В ДТП пострадала водитель немецкой иномарки и ее ребенок. Они самостоятельно обратились в больницу. Медики диагностировали у них различные травмы: у шестилетнего ребенка - ушиб мягких тканей лица, у женщины - ушиб поясничной области.