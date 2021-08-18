В массовом ДТП в Сыктывкаре пострадал 6-летний ребенок

Фото: пресс-служба ГИБДД по Коми

В Сыктывкаре произошла массовая авария с участием Mitsubishi, Audi и ВАЗ. Легковушки, по словам сотрудников ДПС, не поделили дорогу на улице Морозова.

Как уточнили в Госавтоинспекции, ДТП было зарегистрировано накануне, 17 августа, в половине шестого вечера. Водитель за рулем Mitsubishi Montero не учел безопасную дистанцию и въехал в Audi, та в свою очередь, влетела в отечественную легковушку.

В ДТП пострадала водитель немецкой иномарки и ее ребенок. Они самостоятельно обратились в больницу. Медики диагностировали у них различные травмы: у шестилетнего ребенка - ушиб мягких тканей лица, у женщины - ушиб поясничной области.