Еще две авиакомпании будут летать из Сыктывкара в Египет

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Росавиация выдал допуски еще двум авиакомпаниям на совершение полетов из Сыктывкара в Египет. Об этом говорится в приказе ведомства.

Так, авиакомпания Royal Flight получила допуск на полеты из Сыктывкара в Хургаду и Шарм-Эль-Шейх. Полеты будут совершаться дважды в неделю. Авиакомпания Nordwind («Северный ветер») будет летать из столицы Коми в Шарм-эль-Шейх два раза в неделю.

При этом выдача допусков не является решением о возобновлении полетов. Это лишь право авиакомпании, которым она сможет воспользоваться при возобновлении полетов.

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