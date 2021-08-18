Жителей Печоры будут судить за нападение на сотрудников ГИБДД

Фото: СУ СК по Коми.

Однажды вечером в мае этого года три приятеля после застолья на природе решили продолжить банкет дома. За руль автомобиля сел наиболее трезво выглядящий печорец. Однако он ехал очень быстро, чем и привлёк внимание сотрудников ГИБДД. Последние поняли, что водитель пьян. Еще и полиса ОСАГО у водителя не было.

Водитель решил избежать ответственности и попытался покинуть салон автомобиля, его нетрезвый товарищ захотел ему помочь.

- Водитель несколько раз ударил сотрудника ГИБДД по лицу, а его товарищ силой отстранял его коллегу, - говорится в сообщении ведомства.

И только экипажу Росгвардии удалось остановить разбушевавшихся нетрезвых товарищей.

Оказалось, что это уже не первый случай, когда этот же водитель ездил пьяным за рулём и пытался уйти от ответственности. Неделей ранее в кабинете судебного участка он, знакомясь с материалами дела, вырвал лист с результатами медосвидетельствования, после чего покинул здание суда. Уголовное дело направлено в Печорский городской суд.

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