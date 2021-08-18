Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество18 августа 2021 14:06

В сыктывкарских парках уберут аварийные и усохшие деревья

Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: мэрия Сыктывкара.

Фото: мэрия Сыктывкара.

Уборка усохших деревьев необходима ради безопасности сыктывкарцев. Как сообщает столичная мэрия, в сыктывкарском парке Строителе близится к завершению уборка аварийных и усохших деревьев.

В этом году здесь обновят газон, в том числе на месте старых деревьев. В следующем году в парке посадят новые деревья небольшими участками в виде одиночных и групповых посадок, а также массивами, посадят цветы.

Уборка старых деревьев планируется также в Мичуринском и Кировском парках, уточняют в мэрии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре на женщину упала сломанная береза