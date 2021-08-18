За сутки в Сыктывкаре еще 95 человек заразились коронавирусом

Фото: архив КП

По состоянию на среду, 18 августа, в Сыктывкаре зафиксировали 95 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Коми.

За сутки выздоровели 118 человек, а за все время – 49 944. За сутки заболели 257 человек. За весь период пандемии в Коми зафиксировали 60 104 случая заболевания коронавирусом.

– Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре – 95 случаев, – говорится в сообщении.

Кроме того, в Ухте заболели 47 человек, а в Ижемском районе – 20. Всем пациентам оказывают необходимую помощь. Всего под медицинским наблюдением находятся 7320 человек. За сутки с учета сняли 212 человек. В отношении этих людей подозрения на коронавирус не подтвердились. За сутки скончались 11 пациентов, а за весь период пандемии – 1360. На сегодняшний день в Коми прививки от коронавируса сделали 231 899 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Количество зараженных COVID-19 в Коми превысило 60 тысяч человек

Республика достигла новой числовой отметки