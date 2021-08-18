В 2022 году в Коми начнут строить новую школу

Фото: пресс-служба администрации Ижемского района

В 2022 году в Ижме планируют начать строительство новой школы. Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.

Глава Коми Владимир Уйба рассказал, что побывал в Ижме в прошлом году. Он увидел школу, находящуюся в аварийном состоянии более 10 лет. В аналогичном состоянии находился и детский сад. Школу в Ижме включили в федеральную программу «Современная школа». Строительство начнется в следующем году. Для этого будет использоваться проект школы на 600 мест, построенной в поселке Краснозатонский под Сыктывкаром.

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