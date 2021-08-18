Стало известно, ждет ли школьников Коми обязательная вакцинация

Фото: архив КП

В Коми и во всей России не планируется вводить обязательную вакцинацию от коронавируса для школьников. Об этом сообщил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

– Обязательной вакцинации не будет никогда, – заверил он.

Горелов подчеркнул, что вакцинация для школьников будет добровольной. При этом детям с хроническими заболеваниями медики будут настоятельно рекомендовать. Замдиректора уточнил, что это будут именно рекомендации, а не принуждение. Что же касается всех остальных людей, то решения будут принимать местные власти в зависимости от эпидемиологической обстановки в том или ином регионе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми снизились темпы вакцинации от коронавируса