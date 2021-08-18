Любовь к сладкому спасла маленькую воркутинку от упавшей сверху железной двери

Фото: архив КП.

Сейчас многие говорят о вреде конфет, однако маленькую воркутинскую девочку от серьёзной травмы уберегла именно конфета, которую ребёнок остановился развернуть, чтобы съесть. К большому сожалению, её мама чуть-чуть поторопилась и… получила по голове железной дверью, сброшенной по неосторожности сверху двумя мужчинами.

1 мая этого года двое воркутинцев нашли в квартире по улице Народной в заброшенном посёлке Северном металлическую дверь. Мужчины решили сдать дверь в металлолом. Они распилили её на две части и придумали сбросить дверь из окна на улицу. Но, увы, не убедились в том, что внизу никого нет.

Кусок двери полетел вниз и попал в выходившую из продуктового магазина 38-летнюю женщину. Сейчас у неё - сочетанная травма головы и множественные переломы.

- Воркутинка по сей день проходит лечение и самостоятельно представлять свои интересы не в состоянии, - уточнили в республиканской прокуратуре.

Удивительно, но за секунды до трагедии малолетняя дочка пострадавшей остановилась перед выходом из магазина, чтобы снять обертку с одной из купленных мамой конфет. Именно это и спасло ребёнка от серьёзных увечий.

Мужчины обвиняются в совершении преступления - причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, уголовное дело направлено в суд.

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