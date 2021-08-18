Студенты успешно протестировали новый сервис «Ростелекома» для дистанционной сдачи экзаменов

Фото: архив КП.

«Ростелеком» подводит итоги тестирования биопрокторинга — новой цифровой технологии для дистанционной сдачи экзаменов. Он включает в себя два сервиса: юридически значимую идентификацию личности студента с использованием Единой биометрической системы и мониторинг нарушений в процессе сдачи экзамена с помощью технологии онлайн-прокторинга. Система отслеживает отвод взгляда от монитора, наличие посторонних голосов на записи, смену студентом рабочего окна и другие нарушения.

Современные технологии

В ходе летней сессии 2021 года более 200 студентов семи российских вузов дистанционно сдали зачеты и промежуточные экзамены по 12 дисциплинам с помощью биопрокторинга.

«Современные технологии позволили организовать процесс аттестации таким образом, что студенты смогли удаленно сдать экзамены и при этом их данные были защищены», — сообщил заместитель председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко.

«Мы получили большое число положительных откликов: представители вузов отмечают преимущество сервиса “Ростелекома” перед традиционным очным способом сдачи экзаменов и другими существующими дистанционными сервисами. Мы рассчитываем, что биопрокторинг позволит ускорить цифровую трансформацию образовательного процесса и расширить возможности проведения промежуточной аттестации для обучающихся с ограниченными возможностями или проживающих в отдаленных населенных пунктах», — отметил директор по цифровой идентичности «Ростелекома» Иван Беров.

Как сдавать экзамены?

Для того чтобы дистанционно сдать экзамены с помощью биопрокторинга, студент должен иметь гражданство РФ, подтвержденную учетную запись ЕСИА и быть зарегистрированным в Единой биометрической системе. Непосредственно перед началом экзамена учащемуся необходимо зайти в личный кабинет на платформе вуза, перейти в сервис биопрокторинга и выбрать нужный экзамен или зачет. После этого он должен пройти авторизацию на портале госуслуг и подтвердить личность по биометрии. Затем студент переходит к сдаче экзамена или зачета. При этом не потребуется установка дополнительного программного обеспечения на домашние компьютеры — достаточно доступа в интернет со скоростью не ниже 5 Мбит/с, веб-камеры с разрешением не менее 640х480 px и микрофона.

Напомним

2 марта 2021 года было подписано постановление Правительства РФ № 301, позволяющее проводить промежуточную аттестацию обучающихся по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры с использованием цифровой образовательной платформы. Единая биометрическая система, оператором которой является «Ростелеком», запущена по инициативе Минцифры России и Банка России в рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» 30 июня 2018 года. Она обеспечивает точность идентификации свыше 99,99%, систему не получится обмануть или взломать.