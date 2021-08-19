В Усть-Куломе любители выпить украли у односельчанина швеллеры

Украденные металлические швеллеры сдали, а на выручку купили алкоголь. Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ

Житель Усть-Кулома обратился в полицию – его ограбили. Неизвестные залезли к нему во двор и похитили металлические швеллеры.

Искать воров подключились сотрудники уголовного розыска, воришек нашли и задержали. Целая команда из четырех человек: ранее судимые три мужчины 26, 35 и 38 лет и 40-летняя женщина.

Эта банда, проходя возле одного из домов, приметила изделия из металла. Нужно сдать на металлолом, подумали они, вытащили несколько швеллеров, унесли в пункт сдачи металлов.

Задержанные признались в содеянном, пояснив, что на выручку купили алкоголь. Возбуждено уголовное дело.

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