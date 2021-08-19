В Коми посетители заказника пришли без пропусков и намусорили

Фото: пресс-служба Минприроды Коми

В выходные в заказнике республиканского значения «Белый» прошёл патруль. Цель – контроль за соблюдением посетителями правил посещения особо охраняемой природной территории.

В «Белом», более известным среди населения как Чернам, действует пропускной режим с двумя условиями: за сутки не должно пройти более 310 человек, а также более 60 транспортных средств. При этом заказник «Белый» уже много лет является одним из самых популярных мест для сбора грибов и ягод.

Во время рейда патрульная группа выявила владельцев семи автомобилей, находившихся в заказнике без пропусков, им грозит административный штраф в размере от трёх до четырёх тысяч рублей.

Самое частое нарушением режима ООПТ – захламление заповедной территории. Некоторые посетители заказника и экологической тропы «В гостях у Вэрсы» оставляют после себя мусор. Патрульная группа убрала мусор на экотропе и вокруг неё.

Инспекторы также рассказали посетителям заказника о правилах соблюдения режима охраны и природоохранного законодательства, сообщили нововведение - о порядке выдачи электронных пропусков.

Рейд осуществляли инспекторы Минприроды Коми и Центра по ООПТ совместно с сотрудниками ГИБДД МВД по РК.

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