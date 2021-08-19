В Коми росгвардейцы спасли мужчину, которому стало плохо на улице

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Коми

В Печоре сотрудники Росгвардии оказали помощь мужчине, которому стало плохо на улице. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Росгвардейцы заметили мужчину, лежащего на земле. У него были признаки инсульта. Силовики подошли к человеку и увидели, что у него обморочное состояние и судороги. Один из росгвардейцев начал звонить в скорую, а другой начал оказывать помощь. Он расстегнул ворот рубашки и освободил шею и грудную клетку от сдавливающей одежды. Мужчину доставили в больницу. Его состояние мужчины оценивается как положительно стабильное. Благодаря действиям сотрудников Росгвардии удалось избежать серьезных последствий.

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