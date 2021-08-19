Две жительницы Коми лишились денег при поиске попутчиков

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В Ухте две местные жительницы лишились в общей сложности 7500 рублей при поиске попутчиков. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Так, ухтинка 2002 года рождения собиралась поехать в Сыктывкар. Она зашла на сайт «Блаблакар» и связалась с одним из водителей. В ответ девушке пришла ссылка для, якобы, бронирования поездки на автомобиле. Горожанка ввела данные банковской карты, и с ее счета было списано более 4 500 рублей.

Жительница Ухты 1984 года рождения собиралась добраться от Казани до Кирова. Аферист точно так же убедил ее перейти по подозрительной ссылке. После этого с ее карты исчезло 3 тысячи рублей. Возбуждены уголовные дела о мошенничестве.

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