В Коми брошенную на дороге 15-летнюю девочку отыскала полиция

Фото: архив КП.

В Сыктывдинском районе потерялась 15-летняя девочка. Сообщение об этом поступило в Сыктывкарский аварийно-спасательный отряд «Спас-Коми» Комитета ГО и ЧС вчера, 18 августа.

Подростка на дороге поздно ночью в районе посёлка Яснэг высадила из машины группа молодых людей по неизвестным причинам, в которых сейчас придётся разбираться полиции. Девочка до посёлка не дошла, зато набрала номер 01 и рассказала полиции о том, что потерялась. На поиски подростка выехали сотрудники ГИБДД.

Ребёнка отыскали уже после полуночи в удовлетворительном состоянии, сообщает Комиинформ. Помощи спасателей не понадобилось.

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