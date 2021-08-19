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Общество19 августа 2021 12:24

В Коми брошенную на дороге 15-летнюю девочку отыскала полиция

Источник:kp.ru
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Фото: архив КП.

Фото: архив КП.

В Сыктывдинском районе потерялась 15-летняя девочка. Сообщение об этом поступило в Сыктывкарский аварийно-спасательный отряд «Спас-Коми» Комитета ГО и ЧС вчера, 18 августа.

Подростка на дороге поздно ночью в районе посёлка Яснэг высадила из машины группа молодых людей по неизвестным причинам, в которых сейчас придётся разбираться полиции. Девочка до посёлка не дошла, зато набрала номер 01 и рассказала полиции о том, что потерялась. На поиски подростка выехали сотрудники ГИБДД.

Ребёнка отыскали уже после полуночи в удовлетворительном состоянии, сообщает Комиинформ. Помощи спасателей не понадобилось.

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