У жителя Коми после застолья украли 19 тысяч рублей и телефон

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В Инте у местного жителя 1959 года рождения украли 19 тысяч рублей и телефон. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, мужчина выпивал в компании своей знакомой, 1986 года рождения. Северянин дал ей свою банковскую карту для покупки продуктов и спиртного, поэтому она знала код. Далее они выпили, и женщина не вернула карту. Она украла часть денег и передала ее общему знакомому. Тот также потратил часть денег с карты. Позже, придя вернуть карту хозяину, злоумышленник забрал его сотовый телефон стоимостью 13 тысяч рублей. В общей сложности с карты было списано 19 000 рублей. Возбуждено уголовное дело. Оба фигуранта признали свою вину.

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