В Ухте ветеринары обследуют лисицу, подозреваемую в бешенстве

Фото: архив КП.

Лисицу с подозрением на бешенство обнаружили на территории дачного общества Бытовик в Ухте. Ситуация под контролем, сообщает минсельхоз Коми.

Как говорится в сообщении ведомства, бешенство - особо опасное заболевание как для животных, так и для людей. Управление ветеринарии Коми держит ситуацию с подозрением на бешенство у плутовки в Ухте под особым контролем. Пробы направлены в лабораторию для того, чтобы подтвердить или исключить заболевание.

Также минсельхоз информирует, что о подозрении на бешенство можно сообщать на телефон горячей линии Управления ветеринарии Коми: 8 (8212) 28-64-28.

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