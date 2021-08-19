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Общество19 августа 2021 13:29

В Коми всю ночь искали двух девочек

Источник:kp.ru
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Фото: Pixabay

Фото: Pixabay

В ночь на четверг, 19 августа, в Усть-Куломском районе спасатели и полиция искали двух девочек.

Инцидент произошел в поселке Югыд-Яг. Там пропали девятилетняя и 12-летняя девочки. К поискам приступили спасатели, полицейские, а также сотрудники администрации Усть-Куломского района. Операция началась в два часа ночи и закончилась в шесть утра. Детей нашли местные жители. Оказалось, что дети спали на чердаке заброшенной котельной. От кого прятались дети, будут выяснять полицейские. Как передает «Комиинформ», сами дети сообщили, что боялись возвращаться домой.

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