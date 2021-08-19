В Коми вакцинацию от COVID-19 прошли свыше 234 тысяч человек

Фото: архив КП.

В Республике Коми на 19 августа вакцинацию от коронавируса прошли 234 014 человек, сообщает министерство здравоохранения региона.

Как уточняет ведомство, 198 597 человек завершили оба этапа вакцинации. 65 840 человек - люди старше 60 лет, это 39,6% от общего количества привитых.

Напомним, жители Коми могут стать участниками оригинальной лотереи: глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление о розыгрыше 100 тысяч рублей за прививку от коронавируса в России с 1 сентября 2021. Денежные призы разыграют с 1 сентября по 1 декабря 2021 года среди тех, кто вакцинировался до начала розыгрыша. О выигрыше победителей оповестят с помощью портала Госуслуги и push-уведомлений. Результаты лотереи также будут опубликованы на её официальном сайте бонусзаздоровье.рф и в СМИ. Деньги будут зачисляться на карты «Мир» в течение полугода после розыгрыша.

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