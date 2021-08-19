За сутки в Сыктывкаре 98 человек заразились коронавирусом

Фото: Оксана ОЛЬШАНСКАЯ

По состоянию на четверг, 19 августа, в Сыктывкаре зафиксировали 98 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Коми.

За сутки выздоровели 142 человека, а за все время – 50 086. За последние сутки коронавирус подтвердился у 259 человек. Всего в Коми зафиксировали 60 363 случая заболевания этой инфекцией.

Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре – 98 случаев, отметил в Роспотребнадзоре.

В ведомстве добавили, что в Ухте заболели 44 человек. Всем пациентам оказывают необходимую помощь. Всего под медицинским наблюдением находятся 7217 человек. За последние сутки с учета сняли 246 человек. В отношении этих людей подозрения на коронавирус не подтвердились. За последние сутки скончались девять пациентов, а за весь период пандемии – 1369.

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