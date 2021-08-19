Житель Коми расплатился с долгами ради хорошей работы

Фото: управление ФССП по Коми

Житель Ухты 1984 года рождения погасил задолженность в размере 40 тысяч рублей ради хорошей работы. Об этом сообщили в пресс-службе управления ФССП по Коми.

Ухтинец переехал в Санкт-Петербург и нашел высокооплачиваемую работу. На своей должности он должен был ездить в командировки в Турцию. Работодатель изучал личность кандидата и обратился к Банку данных исполнительных производств. Он нашел фамилию ухтинца в числе должников и отложил принятие решения о приеме на работу.

Житель Коми был должен более 40 тысяч рублей. Ему ограничили в выезде за границу. Для того, чтобы получить желанную работу, мужчина прилетел в Ухту и в отделении судебных приставов погасил весь долг.

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