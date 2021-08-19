С сыктывкарской детской поликлиники взыскали деньги на ребенка-инвалида

Фото: архив КП.

Прокуратура столицы Коми провела проверку по обращению отца пятилетнего мальчика-инвалида. Как говорится в сообщении ведомства, ребёнок инвалидом является с рождения и с бессрочном порядке нуждается в зонде для питания и катетере. Несмотря на закон, целых три года с 2018 года мальчик этих технических средств не получал, родители покупали всё за свой счёт, что противоречит законном основаниям в рамках соцзащиты инвалидов.

Прокуратура Сыктывкара обратилась с иском в суд - взыскать со столичной детской поликлиники денежные средства, потраченные родителями на реабилитацию, - 21,3 тысячи рублей. Иск удовлетворен, прокуратура проследит за исполнением решения суда.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В аэропортах Коми комнатой матери и ребенка теперь могут пользоваться не только пассажиры