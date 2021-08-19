Жительницу Коми отправили под суд за ложный донос на собутыльника

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Жительница Коми обвиняется в заведомо ложном доносе на своего знакомого, она предстанет перед судом, сообщает прокуратура Коми.

18 июня этого года 40-летняя жительница Подзя Койгородского района Коми в своей квартире устроила застолье с тремя знакомыми. Что-то пошло не так, и женщина попросила собутыльников покинуть жильё. Двое ушли, а третий решил остаться, никак не уходил. Женщина рассердилась, позвонила в полицию и наговорила на мужчину: якобы он украл у неё деньги из кармана куртки. Её предупредили, что ложный донос влечёт ответственность. Но женщина всё равно написала заявление. А позже призналась, что оговорила знакомого.

- Уголовное дело направлено в суд, - говорится в сообщении ведомства.

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