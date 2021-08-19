Жительница Коми пойдет под суд за ограбление пожилого пациента больницы

Фото: архив КП.

Жительница Коми пойдёт под суд за воровство, сообщает прокуратура Коми.

Жительница Усть-Куломского района в феврале этого года лежала в Эжвинской больнице. Попросила у пациента мобильник посмотреть погоду и вдруг поняла, что у мужчины к телефону привязан счёт банковской карты.

Воспользовавшись случаем и невнимательностью пенсионера, дама перевела 5 000 рублей на счёт своей приятельницы. Чуть позже она снова попыталась перевести ещё 3 000 рублей, однако не смогла, так как банковская операция не прошла из-за превышения суммы переводов в сутки.

Вину женщина признала, однако денег пенсионеру так и не вернула, говорится в сообщении ведомства. Уголовное дело направлено в Эжвинский районный суд Сыктывкара.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Житель Коми расплатился с долгами ради хорошей работы