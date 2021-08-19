Житель Коми признался в убийстве сожительницы, которого не совершал

Фото: архив КП.

Жителя республики осудили за ложный донос в совершении убийства своей гражданской супруги, сообщает Объединённой пресс-службы судов Коми.

8 января этого года Т. был в своей квартире. Будучи нетрезвым, мужчина позвонил в «02» и сообщил дежурному, что убил свою гражданскую супругу. При этом убийство он не совершал.

Полиция тут же организовала проверку, в результате которой стало ясно, что сосногорец всех обманул и силы сотрудников ОМВД были потрачены впустую.

Вину во лжи мужчина признал. Но кроме того, подсудимый совершил кражу, говорится в сообщении пресс-службы суда.

Т. назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы в колонии строго режима. Приговор не вступил в законную силу.

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