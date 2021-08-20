Авторы лучших видеороликов о Коми «Я здесь живу» получат призы

Фото: НБРК.

Национальная библиотека Коми объявляет о старте конкурса видеороликов «Я здесь живу» (Ме танi ола). Творческое соревнование приурочено к вековому юбилею республики, которое празднуется в эти дни, сообщает пресс-служба библиотеки.

Организаторы конкурса видеороликов считают, что не обо всех отдалённых уголках республики знают её жители. По условиям состязания, участники должны снять короткие ролики о своей малой родине, природных и архитектурных достопримечательностях, арт-объектах, праздниках, знаменитых земляках.

- Конкурс не имеет возрастных ограничений. Работы ждём до 27 сентября 2021 года на почту: kray@nbrkomi.ru. Авторы лучших работ получат призы, - уточняют библиотекари.

Самые любопытные и интересные ролики НБРК разместит на сайте «Культурная карта Республики Коми». На основе лучших работ будет создан фильм о прошлом и настоящем нашей республики.

Положение о конкурсе можно почитать ЗДЕСЬ.

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