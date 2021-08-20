Полиция Сыктывкара поймала вора-студента, укравшего часы и золото

Фото: архив КП.

В одном из баров Сыктывкара случилась серьёзная кража. К полицейским, которые обходили увеселительные заведения, обратился мужчина. Он рассказал, что у него пропали часы и золотой браслет на сумму 180 тысяч рублей, сообщает пресс-служба МВД региона.

Сотрудники ППСП опросили граждан в баре и установили личность похитителя. Это оказался несовершеннолетний студент сыктывкарского техникума, 2004 года рождения. Молодого человека привезли в отделение полиции. При досмотре у парня нашли пропавший золотой браслет. Молодой человек признался в содеянном, после чего выдал украшение и часы.

Однако своровал он его не с руки заявителя или же его карманов. Заявитель, будучи в баре, не раз выходил пьяным на улицу, где вступал в перепалки с незнакомцами.

- Во время очередной мужчина не заметил, как выронил часы и ювелирное изделие. Подозреваемый в это время находился на улице неподалеку от входа в заведение. Увидев на земле браслет и часы, он забрал чужое имущество себе и продолжил вечер в компании друзей, - говорится в сообщении ведомства.

Возбуждено уголовное дело. Известно, что несовершеннолетний студент состоит на профилактическом учете, ранее он уже был замечен в противоправном поведении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Житель Коми признался в убийстве сожительницы, которого не совершал