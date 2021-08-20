Участковый Усть-Цильмы раскрыл кражу банковской карты по горячим следам

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В Коми участковый уполномоченный в дежурные сутки раскрыл преступление - кражу банковской карты, сообщает пресс-служба МВД по Коми.

В полицию Усть-Цилемского района обратился 52-летний местный житель. Мужчина рассказал, что где-то потерял карту, с которой можно делать покупки бесконтактным способом. Уточняется, что участковый в дежурные сутки раскрыл преступление.

- Страж порядка опросил продавцов нескольких магазинов и установил личность злоумышленника. Им оказался 35-летний безработный, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности, - говорится в сообщении ведомства. Подозреваемый расплачивался чужой картой в трех магазинах и успел потратить 1 800 рублей. Возбуждено уголовное дело.

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