В Ухте некто выкинул кота с третьего этажа

Фото: Добрый город.

И вновь в Коми зафиксирован факт жестокого обращения с животными. На сей раз в Ухте. Здесь из окна на третьем этаже выбросили кота.

О вопиющем случае жестокости рассказали сотрудники благотворительного фонда "Добрый город".

- Вечером 17 августа с балкона 3 этажа квартиры №12 дома №22а по улице Оплеснина был выброшен котик (или кошечка). Пьяный мужчина выбросил его без капли сожаления! - негодуют в фонде.

Сотрудники рассказали, что котик, конечно, был в жутком стрессе. Но за сутки, которые он прожил на балконе людей, которые его подобрали, животное ни разу не нагадило мимо лотка.

Люди опасаются, что кот серьёзно нездоров, по их словам, он щипит и странно дышит, у него странно вздувается живот. К сожалению, ночью ветеринарки Ухты не работают, поэтому животному пришлось терпеть боль.

Если кто хочет стать котику другом и заботливым хозяином, просьба звонить по телефону +7 912 115 55 11.

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