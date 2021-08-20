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Экономика20 августа 2021 8:56

В Коми упала цена на колбасу, но взлетела на картофель

Источник:kp.ru
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Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

В Коми за минувшую неделю существенно изменились цены на некоторые продукты, выставленные на прилавки магазинов. По сообщению Комистата, в республике подешевела полукопчёная колбаса (-5,2%), но подорожал картофель (+5,6%).

Также со сниженным ценником можно найти свежие огурцы, их стоимость уменьшилась аж на 14,1%. Подешевели и морковь (-1,5%), капуста белокочанная (-1%) и помидоры (-0,7%).

А вот за пшеничную муку (+1,3%), куриные яйца (+0,6%), лук репчатый (+1,9%), яблоки (+1,3%) придется отдать денег больше, чем было неделей ранее.

Неприятные новости есть и для автовладельцев. Цены на бензин выросли на 0,04%, на дизельное топливо - остались без изменения.

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