Мошенники украли у пенсионерки из Коми 153 тысячи рублей

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Мошенники украли у жительницы Воркуты 1960 года рождения 153 тысячи рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Воркутинке позвонил неизвестный и представился полицейским. Собеседник рассказал, что они ищут мошенников, и с ее счета пытаются украсть деньги. Якобы для того, чтобы сохранить свои деньги, воркутинку убедили перевести их на «безопасный счет». В МВД подчеркнули, о таких случаях мошенничества женщина знала, но все равно перевела деньги. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

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