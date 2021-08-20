В Коми развернули дополнительные ковид-койки для больных коронавирусом

В Коми развернули еще 11 коек для больных коронавирусом Фото: архив "КП"

В Коми открыли еще 11 новых ковид-коек. Об этом сообщил глава республики Владимир Уйба. По его словам, дополнительные места развернуты в Печорской ЦРБ (10 коек) и в больнице Прилузского района (одна койка).

Всего в Коми развернуто, по состоянию на 20 августа, 2 915 коек, занято из них более 70% - 2 119.

- По занятым мы пока не нарастаем - это хорошо, - заключил руководитель региона.

Напомним, что в регионе насчитывается более 60,3 тысяч официально подтвержденных случаев заражения. Прирост за сутки составил259 новых фактов.

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