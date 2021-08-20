Мошенники украли у двух жительниц Коми 2 миллиона рублей

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Мошенники украли у двух жительниц Ухты почти 2 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, ухтинке 1957 года рождения позвонили неизвестные и представились сотрудниками банка. Они предложили горожанке «защитить» финансы и перевести на безопасные счета. Женщина так и сделала. В итоге она лишилась миллиона рублей. Ухтинке 1948 года рождения также позвонили «сотрудники банка» и убедили перевести деньги на «резервные» счета. В итоге горожанка лишилась 990 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела о мошенничестве. В обоих случаях злоумышленники выходили на связь по телефонам, зарегистрированным в Москве. Правоохранители ищут подозреваемых.

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