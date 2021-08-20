Августовская жара в Коми не смогла побить почти вековой температурный рекорд

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В Коми сохранился абсолютный рекорд температуры 1930 года. Жара, установившаяся накануне в республике, лишь приблизилась к экстремальным значениям. Так, в южных районах Коми столбик термометра показывал +30 градусов, а в Сыктывкаре воздух прогрелся аж до +31 градуса.

По словам ведущего синоптика регионального метеоцентра Ирины Горбатовой, до рекорда оставалось совсем чуть-чуть, менее градуса.

- Почти 90 лет назад, в 1930 году, жара достигла 31,8 градусов, - цитирует метеоролога издание «Комиинформ».

Отмечается, что до конца августа уже не будет солнечного зноя: 19 августа был последним жарким днем лета 2021 года.

В регионе в ближайшие выходные облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь, гроза, - дала свой прогноз Горбатова.

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