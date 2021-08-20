Сыктывкарца будут судить за аферу со снегом

Фото: пресс-служба прокуратуры Коми

В Сыктывкаре местного жителя обвиняют в коммерческом подкупе за заведомо незаконные действия и мошенничестве. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Коми.

В январе сыктывкарец заключил с МКП «Жилкомсервис» договор на уборку памятников и скверов от снега. Согласно условиям контракта, вывозить снег нужно было на специальный полигон в Дырносе. Выгружать снег в других местах нельзя. Это связано с тем, что он содержит химические реагенты, промышленные отходы и мелкий мусор.

Однако сыктывкарец решил сэкономить. Снег он вывозил не на полигон, а на арендуемую его товарищем промышленную площадку в Сыктывкаре. Таким образом он складировал более тысячи кубометров снега.

Однако у жителя столицы Коми возникли проблемы с получением денег за свою работу, поскольку представители МКП «Жилкомсервис» обоснованно потребовали от него документы, подтверждающие вывоз снега на специальный полигон. Сыктывкарец предложил директору полигона 25 тысяч рублей в обмен за документы о приемке снега, а тот сообщил о случившемся правоохранителям. Под контролем силовиков он передал сыктывкарцу документы, а тот представил их в МКП «Жилкомсервис» и получил около 280 тысяч рублей. Уголовное дело направили в Сыктывкарский городской суд.

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