В двух районах Коми прошел ураган

Фото: Светлана ТЕРЕНТЬЕВА-РОЧЕВА

В Коми прошелся ураган. Накануне МЧС по республике предупреждало жителей региона об усилении ветра. Особенно стихия разыгралась в двух районах Коми - Ижемском и Прилузском.

Последствиями урагана жители районов делились в социальных сетях. На снимках видно, как ветер сорвал крыши с домов, повалил деревья и столбы ЛЭП. Больше всего последствий было в Брыкаланске Ижемского района. В самой Ижме разрушений не было, сообщили в ведомстве.

Похожие следы штормового ветра наблюдали жители Прилузского района. Например, в селе Лойма ураган повалил деревья на автомобиль и жилой дом. К счастью, никто не пострадал.

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