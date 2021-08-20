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Общество20 августа 2021 13:46

В Сыктывкаре почти на месяц перекроют пересечение двух улиц

Источник:kp.ru
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Фото: Максим КИСЕЛЕВ

Фото: Максим КИСЕЛЕВ

В Сыктывкаре почти на месяц перекроют участок дороги на пересечении улиц Куратова и Первомайская. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Ограничения связаны с проведением работ. Этим будет заниматься ООО «СпецКомиСтрой». Ограничения начнут действовать в субботу, 21 августа. Движение транспорта на пересечении улиц Куратова и Первомайская перекроют по всей ширине проезжей части. Ожидается, что ограничения будут действовать до 16 сентября.

В администрации отметили, что автобус №19 будет ездить по улицам Пушкина, Южной, Домны Каликовой, Интернациональной, Коммунистическая и Первомайской, а далее – по маршруту. В обратном направлении они буду курсировать по улицам Первомайской, Коммунистической, Интернациональной и Пушкина, а далее – по маршруту. Автобус №28 будет ездить по улицам Первомайской, Коммунистической, Интернациональной и Пушкина, а далее – по маршруту.

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