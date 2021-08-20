В одном из городов Коми за пять часов выпала месячная норма осадков

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В Ухте за пять часов выпала месячная норма осадков. Об этом сообщила ведущий синоптик Коми ЦГМС Ирина Горбатова.

По ее словам, дожди пришли в Ухту в тот момент, когда в Коми только поступил теплый воздух. На стыке холодных и теплых воздушных масс в городе локально прошли ливни. После этого сильные дожди во время жары прошли по всей территории Коми. Они были и в самых северных районах. При этом в Ухте выпало 50 миллиметров осадков. Горбатова отметила, что катаклизм прошел незаметно для территории. Это связано с тем, что что влагу впитала пересушенная почва. Кроме того, как передает «Комиинформ», часть влаги в жару испарилась.

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