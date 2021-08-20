В Коми прокуратура заставила чиновников отремонтировать колодец

Фото: пресс-служба прокуратуры Коми

После вмешательства прокуратуры района в Жешарте местная администрация отремонтировала колодец. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В прокуратуру обратились жители местечка Лесобаза. Они сообщили о ненадлежащей организации водоснабжения. В надзорном ведомстве выяснили, что в районе домов 66 – 111 по улице Башлыкова нет ни централизованного водоснабжения, ни водозаборных скважин, а единственный колодец был неисправен. Его дно было захламлено, а на поверхности воды имелась пленка. Прокуратура внесла представление главе администрации Жешарта. В итоге колодец привели в нормативное состояние.

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