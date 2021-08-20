Жители Коми в прямом эфире смогут увидеть праздничные мероприятия, посвященные 100-летию со дня образования республики

Фото: пресс-служба главы Коми

«Ростелеком» обеспечил техническую возможность проведения телетрансляции праздничных мероприятий, посвященных 100-летию Республики Коми. Для этого связисты безвозмездно организовали волоконно-оптический канал связи с пропускной способностью 100 Мбит/с и подключили необходимое оборудование для передачи телевизионного сигнала через интернет.

Торжественное собрание и праздничный концерт состоятся сегодня, 20 августа, в театре оперы и балета в Сыктывкаре. Онлайн-трансляция мероприятия, на котором выступят лучшие коллективы республики, начнется в 15:00 на республиканском телеканале «Юрган».

Абоненты «Ростелекома» могут посмотреть прямой эфир на региональной кнопке 21, где транслируется телеканал «Юрган». А благодаря функции «Управление просмотром», позволяющей смотреть ТВ-эфир в удобное время, трансляция также будет доступна и в записи в течение 72 часов.

Сергей Лобанов, директор Коми филиала ПАО «Ростелеком»:

«Несмотря на то, что все запланированные крупные юбилейные мероприятия перенесены на следующий год*, людям все-таки хочется отметить этот день, ощутить свою причастность к этому важному событию. И мы рады, что можем здесь помочь. Это как раз тот случай, когда технологии несут праздник в прямом смысле этого слова».

* Указом главы Республики Коми «О введении режима повышенной готовности» с учётом рекомендаций Роспотребнадзора на территории региона запрещены большие концерты, гуляния, праздничные салюты. Все крупные юбилейные мероприятия перенесены на следующий год.