В Коми больницу обязали выдать водителю стимулирующие выплаты

Фото: пресс-служба прокуратуры Коми

После вмешательства прокуратуры Удорского района водитель районной больницы получил все полагающиеся ему по закону выплаты. Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

В ноябре прошлого года мужчина вместо водителя скорой перевозил инфекционных пациентов в Сыктывкар. За работу с такими пациентами по закону полагается выплата. Однако работодатель отказался платить, заявив, что мужчина является водителем общебольничного персонала.

При этом работодатель не учел, что фактически сотрудник выполнил работу водителя машины скорой. Его должность предусматривает такую выплату. Сначала покуратура обратилась к главврачу, но тот отказался платить. Тогда надзорное ведомство обратилось в суд, и больницу обязали заплатить водителю стимулирующие выплаты. Ответчик подал апелляцию, но решение осталось неизменным и вступило в законную силу.

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