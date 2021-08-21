В Коми две девочки попали в ДТП на мопеде

Фото: Сергей ГАПОН

В пятницу, 20 июля, в Ухте мопеда Storm Cross опрокинулся в кювет, в результате чего пострадали две девочки. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел в 20.20 в поселке Боровом. 15-летняя девушка ехала на мопеде Storm Cross по улице Производственной в сторону Советской. В районе дома №2А она не справилась с управлением. Мопед съехал в кювет и опрокинулся.

В результате ДТП мотоциклистка получила черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Кроме того, в аварии пострадала 11-летняя пассажирка. У нее диагностирован ушиб правой голени. Обе пострадавшие были без шлемов. Их увезли в больницу.

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