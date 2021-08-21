Росгвардия Коми проверила готовность образовательных организаций

Фото: управление Росгвардии по Коми

Управление Росгвардии по Коми проверила готовность образовательных организаций к новому учебному году. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Росгвардейцы, Министерство образования Коми и другие заинтересованные ведомства проверили более 300 детских садов, 300 школ, 28 колледжей и техникумов, а также более 85 организаций дополнительного образования детей. В Росгвардии отметили, что более 750 образовательных учреждений в этом году начнут работу.

Некоторым руководителям образовательных организаций дали рекомендации по обеспечению комплексной безопасности школы. В каждом учреждении проверка начиналась с частного охранника. Росгвардейцы изучили паспорта безопасности, в которых содержится вся информация об учебном заведении, наличие датчиков сигнализации на движение, систему оповещения в здании на всех уровнях и кабинетах, и систему видеонаблюдения. Кроме того, они проверили кнопки тревожной сигнализации.

Необходимые требования по обеспечению безопасности в образовательных организациях соблюдены и выработаны рациональные действия при различных обстоятельствах, говорится в сообщении.

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