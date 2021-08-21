В Сыктывкаре Mitsubishi сбил 17-летнюю велосипедистку

Фото: управление ГИБДД по Коми

В пятницу, 20 августа, в Сыктывкаре Mitsubishi Outlander сбил 17-летнюю велосипедистку. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла около 19.51. Мужчина 1976 года рождения ехал по улицы Свободы в сторону Ленина. Напротив дома №27 он решил повернуть направо на стоянку. Иномарка сбила велосипед Forvard. В результате ДТП пострадала девушка, управлявшая двухколесным транспортом. У нее диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. Пострадавшую увезли в больницу. За год водителя дважды в год привлекали к административной ответственности. Водительский стаж – с 2002 года.

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