За сутки в Сыктывкаре 94 человека заразились коронавирусом

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По состоянию на субботу, 21 августа, в Сыктывкаре зафиксировали 94 новых случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Коми.

За сутки выздоровели 159 человек, а за все время – 50 372.За сутки заболел 261 человек, а за весь период пандемии – 60 880.

– Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре – 94 случая, – говорится в сообщении.

Кроме того, в Ухте заболели 48 человек, а в Ижемском районе – 19. Всем пациентам оказывают помощь. Всего под медицинским наблюдением находятся 7853 человека. За последние сутки с учета сняли 50 человек. В отношении этих людей подозрения на коронавирус не подтвердились. За последние сутки скончались восемь пациентов с коронавирусом, а за все время – 1388.

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