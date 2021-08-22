В Коми второй день ищут 59-летнего мужчину

Фото: "Лиза Алерт"

В Усть-Вымском районе ищут пропавшего Погодина Евгения Петровича. Об этом сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт».

По данным волонтеров, 59-летний мужчина живет в Жешарте. Он пропал в субботу, 21 августа. В тот день житель в Коми вышел из дома и не вернулся. С тех пор о его местонахождении мужчины ничего неизвестно.

Рост пропавшего – 155 сантиметров с темно-русыми волосами и голубыми глазами. Мужчина был одет в светло-бежевую футболку и светло-голубые джинсы. Тех, кому что-либо известно о местонахождении пропавшего, просят звонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 02.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми шесть дней искали 79-летнюю женщину