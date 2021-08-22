В Коми второй месяц ищут 32-летнего мужчину

Фото: "Лиза Алерт"

В Усинске ищут Ахметова Эльдара Ильхамовича 1988 года рождения. Об этом сообщили в местном поисковом отряде «Лиза Алерт».

По данным волонтеров, 32-летний мужчина пропал еще 19 июля. С тех пор его местонахождение неизвестно. Рост пропавшего – 182 сантиметра, он спортивного телосложения с рыжими волосами и карими глазами. Предположительно, мужчина был одет в темно-синюю кофту с капюшоном и синие джинсы. С собой у жителя Коми была черная спортивная сумка с оранжевыми вставками. У него татуировка на тыльной стороне предплечья.

– Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или 02, – говорится в сообщении.

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