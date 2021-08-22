За сутки в Сыктывкаре еще 98 человек заразились коронавирусом

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По состоянию на воскресенье, 22 августа, в Сыктывкаре зафиксировали 98 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Коми.

За последние сутки выздоровели 87 человек. За весь период пандемии из больниц выписали 50 459 человек. За сутки в Коми зафиксировали 257 новых случаев заболевания коронавирусом, а за все время – 61 137.

– Наибольший прирост за сутки в Сыктывкаре – 98 случаев, – говорится в сообщении.

Кроме того, в Ухте заболел 51 человек. Всем пациентам оказывают необходимую помощь. Всего под медицинским наблюдением находятся 7888 человек. За последние сутки с учета сняли 129 человек. В отношении этих людей подозрения на коронавирус не подтвердились.

За последние сутки скончались 14 пациентов, у которых диагностировали коронавирус. Всего в республике зафиксировали 1402 смертельных случая.

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