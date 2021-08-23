Путин предложил заплатить всем пенсионерам по 10 тысяч рублей

Фото: пресс-служба Кремля

Президент России Владимир Путин предложил дополнительно разово выплатить всем пенсионерам нашей страны в этом году по 10 тысяч рублей.

По его словам, эти деньги необходимо выплатить уже в этом году. Президент подчеркнул, что людям, чьи доходы напрямую зависят от государства, нужно уделять особое внимание. Путин уточнил, что для этих людей проводится индексация. Изначально планировалось, что ежегодное повышение пенсий будет превышать темпы инфляции, однако действительность оказалась иной.

Глава государства отметил, что реальная инфляция для пожилых людей оказывается выше средней в 6,5%, зафиксированной в этом году. Путин пояснил, что это связано с иной структурой потребления у этих людей. Пенсионеры, как правило, не часто ездят за границу и не покупают, к примеру, дорогих автомобилей. В итоге получается, что по набору продуктов и вещей, которые покупают пожилые люди, инфляция превышает 6,5%.

Вернутся к индексации пенсий на тысячу рублей, по словам Путина, можно будет тогда, когда стабилизируется инфляция. Глава государства отметил, что выплата в 10 тысяч рублей должна коснуться всех пенсионеров. По его словам, это и работающие, и неработающие, а также бывшие сотрудники МВД, МЧС и военные.

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