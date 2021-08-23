Под Сыктывкаром водитель сбил мужчину и уехал

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В воскресенье, 23 августа, в Сыктывдинском районе неизвестный водитель сбил пешехода и скрылся. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по Коми.

Как рассказали в дорожной полиции, авария произошла около шести вечера. Неизвестный водитель за рулем неустановленного автомобиля ехал по подъезду к поселку Марты-Ю. На четвертом километре он сбил мужчину 1986 года рождения. Тот находился на проезжей части. После аварии водитель скрылся с места происшествия. В результате ДТП пострадавший получил черепно-мозговую травму, вывих плеча, перелом крестца, а также автотравму. Мужчину увезли в больницу.

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